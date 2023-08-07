تعزيزات أميركا العسكريّة تُقلق إيران.. والحرس الثوريّ يتوعّد بـ "الردّ" على أيّ استفزاز

على وقع وصول تعزيزات عسكرية أميركية لحماية السفن في مياه المنطقة، هدّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، بالردّ على أي تحركات تصعيدية، مشيرًا على لسان المتحدث باسمه، أنّ طهران وصلت إلى درجة من القوة تمكّنها من الردّ على ما اعتبرها تحركات واشنطن الاستفزازية، كاحتجاز السفن.

وأضاف الحرس الثوريّ أنّ أيّ تحرك استفزازي من جانب واشنطن سيقابَل برد مماثل، مشيرًا إلى أنّ دول المنطقة يجب أن توفر أمن المياه الخليجية بنفسها، حسب تعبيره.

وكانت واشنطن أعلنت عن وصول أكثر 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابقًا.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي إن تعزيز واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، يأتي لتخفيف التوترات الناجمة عما وصفها بمضايقات إيران ومصادرتها السفن.

كما أعلن الأسطول الخامس الأميركي، في بيان، وصول سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال إلى البحر الأحمر، ويمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من 20 طائرة، وفقًا لبيان الأسطول.

وذكر البيان أن منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس، تشمل نحو 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية، كما تشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

وجاء في تغريدة نشرها الأسطول في حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن السفينتين، الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان” وسفينة الإنزال “يو إس إس كارتر هول”، وصلتا البحر الأحمر الأحد، بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

وردًا على التعزيزات الأميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الوجود الأميركي في المنطقة سيؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقبل الإعلان عن نشر قوات وسفن حربية في المنطقة، أجرى الحرس الثوري الإيراني تدريبات جديدة بالقرب من جزيرة أبو موسى في الخليج.

والسبت الماضي، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيران زودت البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز يبلغ مداها ألف كيلومتر، في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة نشر جنود على متن السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.