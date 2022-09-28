تعزيزات عسكرية في إثيوبيا وإريتريا

قالت شركة أمريكية خاصة، الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية تُظهر تعبئة للقوات العسكرية هذا الشهر في بلدات على جانبي الحدود الشمالية لإثيوبيا مع إريتريا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الصور التي تظهر ما يقال إنها أنشطة عسكرية بعد أن انهار في 24 أغسطس آب وقفا لإطلاق النار استمر خمسة أشهر في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وتقاتل قوات تيجراي الجيش الإثيوبي الاتحادي وحلفاءه ومن بينهم القوات الإريترية والمقاتلون من المناطق الإثيوبية المجاورة، في حرب مستمرة منذ قرابة عامين.

وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز الخاصة، التي تجمع صور المنطقة من الأقمار الصناعية وتنشرها، إن الصور، التي التُقطت في 26 سبتمبر أيلول، تُظهر قوات ومركبات عسكرية ومواقع للمدفعية في بلدة شيرارو بالقرب من حدود تيجراي الشمالية مع إريتريا.

وقالت ماكسار إن الصور من إريتريا التُقطت في 19 سبتمبر أيلول وتُظهر نشر أسلحة ثقيلة في بلدة سيرها بالقرب من حدود تيجراي.

وتعطلت معظم الاتصالات مع تيجراي منذ أكثر من عام.

وقالت قوات تيجراي في 13 سبتمبر أيلول إن القوات الإريترية، التي تقاتل إلى جانب الجنود الإثيوبيين، سيطرت في وقت ما على شيرارو منذ استئناف القتال لكنها أشارت إلى أنها تعرضت للهزيمة منذ ذلك الحين.

كما اتهمت إريتريا بقصف بلدات في تيجراي في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم ترد السلطات الإثيوبية أو الإريترية على طلبات للتعليق على أحدث أعمال القتال.

ودعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي في مراحل سابقة من الحرب. ولم تؤكد الحكومة الإريترية مشاركتها في القتال منذ انهيار وقف إطلاق النار، لكنها قالت هذا الشهر إنه تم استدعاء بعض جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.

ولم يرد ليجيسي تولو، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، والكولونيل جيتنيت أداني، المتحدث العسكري، وبيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، على طلبات للتعليق على الصور اليوم الأربعاء.

ولم يعلق يماني جبر مسقل، وزير الإعلام الإريتري، وجيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الذي يقود حكومة تيجراي الإقليمية، على طلبات للتعليق.