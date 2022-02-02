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تعزيزا للتعاون الأمني بين البلدين... وزير الدفاع الاسرائيلي يصل البحرين

2 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 4:43 مساءً
وزير الدفاع الاسرائيلي

وزير الدفاع الاسرائيلي

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وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.

وأشارت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، الى ان الهدف من الزيارة هو “إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين”.

ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.

ويضم الوفد الإسرائيلي أيضا مدير عام وزارة الدفاع اللواء أمير إيشيل وقائد سلاح البحرية اللواء دافيد سلمى.

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.
من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سيتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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