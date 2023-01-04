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تعزيزًا لإجراءاتها.. اليابان تُلزم القادمين من الصين بفحص "كورونا" سلبي

منذ 40 دقيقة
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ستشدد إجراءات ضبط الحدود المتعلقة بفيروس “كوفيد-19” بالنسبة للوافدين من الصين، اعتبارًا من الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.

رئيس الوزراء الياباني أضاف أن الإجراءات الإضافية ستشمل إلزام المسافرين على الرحلات المباشرة من الصين، بتقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس “كورونا” قبل الصعود على متن الطائرة، وذلك تعزيزًا للتدابير الطارئة التي بدأتها اليابان في 30 ديسمبر/ كانون الأول.

كيشيدا قال أيضًا في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني بمناسبة السنة الجديدة، إنّ اليابان ستستمر في مطالبة شركات الطيران بالحد من الرحلات الإضافية من الصين.

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