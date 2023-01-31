تعزيز التحالف.. واشنطن وسول تتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب (الثلاثاء 31-1-2023) بتوسيع مستوى ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين وتعزيز التخطيط للردع النووي في مواجهة جهود كوريا الشمالية لتطوير أسلحة وللحيلولة دون اندلاع حرب.

ووصل أوستن إلى سول أمس الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره في وقت تسعى فيه واشنطن لطمأنة الحليف الآسيوي بشأن التزامها النووي في ظل التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

وجاء اجتماع أوستن مع الوزير الكوري الجنوبي عقب محادثاتهما الأمنية السنوية التي عقدت في واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك‭-‬يول قبل أن يغادر إلى الفلبين.

وقال لي في مؤتمر صحفي مشترك “من أجل إحلال السلام من خلال القوة في شبه الجزيرة الكورية، نتعهد بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز مستوياتها”.

وذكر أوستن أن رحلته تهدف إلى تعميق التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وطمأنة كوريا الجنوبية بأن التزام الولايات المتحدة تجاهها “صارم” في وقت يتصاعد فيه التوتر والاستفزاز.

وأضاف أوستن في المؤتمر الصحفي “لا يزال التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع راسخا، ويشمل هذا النطاق الكامل من القدرات الدفاعية الأمريكية، بما في ذلك قدراتنا الدفاعية التقليدية والنووية والصاروخية”.