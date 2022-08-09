تعطل خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم

تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم الثلاثاء، وفقا لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة تويتر لرويترز في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني “ندرس الوضع حاليا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن”.

وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو تموز حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.