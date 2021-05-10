تعطل "كولونيال بايبلاين" يدفع بأسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 2014

لا تزال تداعيات الهجوم السيبراني على أكبر شركة لنقل المحروقات في الولايات المتحدة في تفاقم حتى اليوم، حيث أدى تعطل الإمدادات لارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود إلى أعلى مستوى منذ 2014.

وقال اتحاد السيارات الأمريكي إن أسعار البنزن صعدت ستة سنتات للجالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر 2014.

ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأمريكيين لقاحات مضادة لكوفيد-19 وبدء السفر على نطاق واسع، وذلك تزامنا مع ذروة الطلب في موسم القيادة الصيفي مع نهاية مايو.

وجاء ذلك في الوقت الذي قالت الجماعة المشتبه في مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني لطلب الفدية على الشبكة، إن هدفها هو الحصول على المال فقط.

والهجوم على خط أنابيب “كولونيال بايبلاين” هو أحد أكثر الهجمات الرقمية بغرض الابتزاز تدميرا، حيث عطّل إمدادات الوقود في شرق الولايات المتحدة مما أدى لفرض قيود متفرقة على المبيعات في محطات الوقود ورفع أسعار البنزين إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

وجاء في بيان صدر يوم الاثنين عن جماعة “دارك سايد” التي هاجمت الشركة المشغلة لشبكة الأنابيب: “هدفنا هو جني المال وليس التسبب في المشكلات للمجتمع”.

وأعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في 17 ولاية أمريكية، إثر تعطل نشاط شركة “كولونيال بايبلاين” وتعثر إمدادات الوقود.