الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعليق أمميّ على منع "طالبان" الفتيات من التعليم الجامعي

منذ 8 دقائق
طالبان تمنع الفتيات من ارتياد الجامعات

طالبان تمنع الفتيات من ارتياد الجامعات

A A A
طباعة المقال

عبّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، عن “قلقه العميق” إزاء قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيًا الحركة إلى “ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات”.

كما قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان، إنّ “الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرًا على مستقبل البلاد”.

كانت حكومة طالبان قد أعلنت الثلاثاء، أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان حظرًا على تعليم الفتيات.

يأتي ذلك بعد أن كانت الحركة قد حرمت الفتيات من التعليم الثانوي، منذ أن تسلمت السلطة.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء، بعد أقل من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهن لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

البيت الأبيض يعلّق

فيما أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

إذ ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: “الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    زيارة بوتين إلى بيلاروسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيارة بوتين إلى بيلاروسيا.. "3 رسائل" تثير قلق أوروبا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يجمع كبار القادة.. ويُحدد خطط روسيا العسكريّة في الـ 2023
    بايدن وزيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي إلى واشنطن.. وبايدن يُعدّ حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!