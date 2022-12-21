تعليق أمميّ على منع "طالبان" الفتيات من التعليم الجامعي

عبّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، عن “قلقه العميق” إزاء قرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيًا الحركة إلى “ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كلّ المستويات”.

كما قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان، إنّ “الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرًا على مستقبل البلاد”.

كانت حكومة طالبان قد أعلنت الثلاثاء، أنها فرضت حتى إشعار آخر على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان حظرًا على تعليم الفتيات.

يأتي ذلك بعد أن كانت الحركة قد حرمت الفتيات من التعليم الثانوي، منذ أن تسلمت السلطة.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء، بعد أقل من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهن لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.

البيت الأبيض يعلّق

فيما أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

إذ ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: “الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي”.