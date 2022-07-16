السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعليق المحادثات مع السلطات العسكرية في تشاد

منذ 53 دقيقة
المجلس العسكري في تشاد يتولى إدارة البلاد

المجلس العسكري في تشاد يتولى إدارة البلاد

A A A
طباعة المقال

قال متمردو تشاد اليوم السبت إنهم سيعلقون مشاركتهم في المحادثات مع الحكومة، في خطوة تثير الشكوك حول مشاركتهم في الحوار الوطني المرتقب في أغسطس آب والذي يُفترض أن يكون مقدمة لانتخابات طال انتظارها.

وكانت محادثات بناء السلام التي تجرى في قطر مع السلطات العسكرية الانتقالية في تشاد تستهدف تخفيف حدة التوتر بعد أن تولى الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.

واتهمت جماعات المتمردين، في بيان مشترك، ممثلي الحكومة المؤقتة بخلق “مناخ سيء” في المحادثات والإعلان عن الحوار الوطني في 20 أغسطس آب دون أي مشاورات.

وأضاف البيان “نلاحظ للأسف أن المفاوضات لا تحرز أي تقدم”.

وأعلنت السلطات التشادية يوم الخميس موعد الحوار الوطني الذي قدمه ديبي كخطوة أولى نحو الإعداد للانتخابات. ومن المتوقع نظريا أن يشمل الحوار الجماعات المسلحة لكن شروط مشاركتها لم يتم الاتفاق عليها بعد.

كان ديبي قد أعلن نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في أبريل نيسان عام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل التمرد في الشمال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نهر الفرات
العراق يطالب تركيا زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
طائرات إيرانية مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صور.. مئات الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا
رافعة لمضخة الزيت تضخ النفط في حقل بالقرب من كالجاري في كندا
سبع شركات تمتلك 65% من احتياطيات النفط والغاز في العالم.. تعرف عليها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
الدولار
دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟