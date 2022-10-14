تعليق خدمة القطارات بأجزاء من إقليم بيلجورود الروسي بعد إسقاط صاروخ

قال حاكم إقليم بيلجورود الروسي، فياتشيسلاف جلادكوف، إن عمليات القطارات عُلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بالقرب من نوفي أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية.

وقال جلادكوف على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 ألف نسمة وتقع على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف “لحقت أضرار بخطوط الكهرباء، وتم تعليق خدمات القطارات مؤقتا” مضيفا أنه لم تقع إصابات بشرية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير، ولم يصدر رد فعل من كييف حتى الآن.

واتهم جلادكوف أوكرانيا يوم الخميس بقصف مبنى سكني في مدينة بيلجورود المركز الإداري للإقليم.

وأبلغت المناطق الحدودية الروسية عن حوادث متفرقة منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط، شملت، على سبيل المثال، مخازن الوقود والذخيرة. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن تلك الحوادث.