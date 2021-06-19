تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى دولة الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية الوطنية والأجنبية اعتبارا من يوم الاثنين 21 حزيران، وذلك وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوكالة أن القيود ستشمل أيضا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، كانت قد سجلت اليوم السبت، 2109 إصابات و5 وفيات بفيروس كورونا، و2075 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة – وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 610 آلاف و179 حالة، والوفيات إلى 1752 حالة، والشفاء إلى 589 ألفًا و235 حالة.