تعليق ساخر من ترامب: "سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع بوتين"!

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المدعي العام لمقاطعة جورجيا فاني ويليس، تعليقا على قراره بكفالة 200 ألف دولار على خلفية اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020.

وأشار ترامب في تصريح عير شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social إلى أن المدعي العام لربما كان يخشى هروبه إلى روسيا، وكتب: “اعتقد ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. روسيا، روسيا. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك”.

منذ انطلاق الاتهامات القضائية والملاحقات القانونية بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب، باتت تصريحات الاخير اكثر حدة خلال الفترة الماضية، في حين لاتزال ازمة ترامب مستمرة في مواجهة مع القضاء، لاسيما بعد أن ادعي عليه وعلى العشرات من مساعديه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وسلّم اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا عام 2020، نفسيهما إلى السلطات في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الثلاثاء، وفق إدارة السجون.

ووجهت 9 تهم للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان و7 تهم لسكوت هول اللذين سلما نفسيهما كسجينين الثلاثاء، حسب الموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية. وكانا اتفقا سابقاً مع السلطات على دفع كفالة.

فيما يتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.

وأمام ترامب والمتهمين الثمانية عشر الآخرين حتى ظهر الجمعة 25\8\2023 للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون، وفق “فرانس برس”.

كما أشار ترامب، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لاستحقاق 2024، مساء الاثنين 21\8\2023 إلى أنه سيسلم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، مهاجماً مرة أخرى “المدعية العامة اليسارية المتطرفة”، فضلاً عن تنديده بـ”تدخل في الانتخابات”.

يذكر أنه في 14 أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا إلى ترامب و18 شخصاً آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين بالقضية إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصاراً بقانون “ريكو”، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من 5 إلى 20 سنة.