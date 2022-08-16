الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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تعويضًا عن النفط الروسي.. ناقلة ثانية تحمل نفطًا أميركيا تتجه إلى ألمانيا

منذ 52 ثانية
ناقلة نفط

ناقلة نفط

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أبحرت شحنة ثانية من الخام من حقل بحري في خليج مكسيكو الأميركي إلى ألمانيا، وفق بيانات لتتبع السفن ومصادر تجارية الثلاثاء 16 آب بينما تختبر شركات التكرير الأوروبية بدائل محتملة للنفط الروسي.

وتهدف أوروبا إلى خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية هذا العام.

وقال محللون إن من المتوقع أن تتطلع شركات التكرير إلى النرويج والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وغرب أفريقيا بحثًا عن إمدادات بديلة.

ووفق بيانات “رفينيتيف ايكون” لتتبع السفن ومصادر، غادرت الناقلة “أيس برينسس” حاملة شحنة من خام أميركي ثقيل ساحل لويزيانا، في طريقها إلى ميناء روستوك الألماني على بحر البطليق.

وأظهرت بيانات ملاحية أن الناقلة، وهي الثانية هذا الشهر التي تنقل خاما أميركيا إلى ألمانيا، تحمل حوالي 570 ألف برميل ومن المقرر أن تصل إلى روستوك في 30 آب.

وكانت الناقلة الأولى قد أفرغت شحنتها في روستوك في وقت سابق هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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