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تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ

21 - يناير - 2021
أفريل هاينز

أفريل هاينز

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أصبحت أفريل هاينز المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” أول عضو في حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته في منصبه كمديرة للاستخبارات الوطنية، بمصادقة مجلس الشيوخ، الأربعاء .

ويتحرّك بايدن ومجلس الشيوخ بسرعة لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقّع التصويت قريباً على تثبيت مرشّحيه لتولّي حقيبتي الدفاع والخارجية.

وباتت هاينز أول امرأة تتولى منصب كبير ضابطي الاستخبارات في البلاد، وهي مكلفة بالإشراف على أكثر من 12 وكالة استخبارات أميركية.

ويعد اختيار هاينز إشارة إلى أن بايدن ينوي إعادة وكالات التجسس في البلاد إلى أيدي متخصصي الاستخبارات ذوي الخبرة.

كان الرئيس دونالد ترامب قال إنه معجب بالوكالات، لكنه غالبا ما استخف بعملها، لا سيما تقييمها للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وكان وضع كلمة “استخبارات” في اقتباسات بالعديد من التغريدات، وطرد أكثر من حفنة من الأفراد، الذين عملوا في مجال الاستخبارات لصالح الموالين الحزبيين.

كانت هاينز (51 عاما) نائبة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت في السابق نائبة لمدير سي آي إيه ونائبة لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي في مكتب مستشار البيت الأبيض.

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