تعيين الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا لـ”الناتو” في أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا، بحسب ”فرانس برس“.

وولد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أمريكي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ في ألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.

وكافولي يجيد الروسية، وهو في الخدمة، منذُ العام 1987، ويقود القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا ومقرها العام في فيسبادن في ألمانيا، منذُ العام 2020.

وكافولي هو متزوج وأب لولدين وخريج جامعة برينستون، وخدم خلال حرب الخليج ومرات عدة في أفغانستان، كما قاد الجيش الأمريكي في أوروبا، من يناير/ كانون الثاني العام 2018، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وأفريقيا.

وعلى القائد العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي أن يكون ضابطًا أمريكيًا لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وحاليًا هو النروجي ينس ستولتنبرغ، الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القائدين الإستراتيجيين للحلف الأطلسي، ونائبه ضابط أوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دوايت أيزنهاور أول من تولى هذه القيادة حتى العام 1952، والقائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الأطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.

وقبل أيام، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة.

وقال ستولتنبرغ في قمة للشباب في بروكسل: ”نحن بحاجة لأن نكون على استعداد على المدى الطويل، هناك احتمال قوي بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات“، بحسب ما أوردت وكالة ”رويترز“.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد أن حذّر الكرملين من أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، تشكل تهديدًا لأمن القارة الأوروبية، وتثير خطر عدم الاستقرار.