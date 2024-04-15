تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً للحكومة الكويتية

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024، عن صدور مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الكويت.

ويأتي هذا التعيين في سياق التطورات السياسية في الكويت وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي خطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار السياسي والإداري في الكويت، أصدر الأمير مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

يُعتبر الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح شخصية ذات خبرة واسعة في الشؤون الحكومية والإدارية.

ومن المتوقع أن يتولى الشيخ أحمد الأحمد الصباح مهام رئاسة الحكومة الكويتية في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء.