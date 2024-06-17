تعيين الممثل البريطاني ثيو جيمس سفيرا للنوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024، تعيين الممثل البريطاني ثيو جيمس سفيرا للنوايا الحسنة.

قالت مفوضية اللاجئين إن جيمس، الذي شارك في مسلسلي “ذا جنتل مين” (السادة الأفاضل) و “ذا وايت لوتس” (اللوتس الأبيض)، يدعم المفوضية منذ عام 2016 وسافر إلى اليونان وفرنسا والأردن للقاء طالبي لجوء ولاجئين.

وقال جيمس إن تجربة عائلته “جعلتني أتفهم حجم التضحيات التي يقدمها اللاجئون والمعاناة التي يواجهونها”.

وأضاف في بيان “خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر جدي إلى الفرار من اليونان إلى سوريا على متن زورق صغير، وقد ألهمتني شجاعته وصموده للمساعدة في إحداث فرق في حياة النازحين”.

وأردف قائلا “… الشعب السوري رحب بجدي ووفروا مسكنا آمنا له، مما مكّنه من إعادة بناء حياته وممارسة مهنته كطبيب ورد الجميل (للسوريين). ولهذا السبب من المهم بالنسبة لي أن أتضامن مع اللاجئين الذين يفرون من الصراعات الحالية والمساهمة في نشر قصصهم. فهم يحتاجون إلى دعمنا الآن أكثر من ذي قبل”.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مفوضية اللاجئين إن عدد النازحين قسرا بلغ مستوى غير مسبوق وهو 117.3 مليون في نهاية العام الماضي، وقد يرتفع في حال عدم حدوث تغييرات سياسية على المستوى العالمي.

وقال جيمس “لم يختر أحد أن يصبح لاجئا، لكن بإمكاننا جميعا أن نختار كيفية التعامل مع من يحتاجون إلى ملاذ آمن تعتمد حياتهم عليه”.