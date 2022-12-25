تعيين "بوشبا كمال داهال" رئيسا لوزراء نيبال للمرة الثالثة

أُعلن مسؤولون تعيين الزعيم السابق للحزب الماوي في نيبال بوشبا كمال داهال، الذي قاد تمردا لعقد من الزمن ضد الملكية الهندوسية،اليوم الأحد رئيسا لوزراء البلاد للمرة الثالثة في تحالف مع قوى المعارضة الرئيسية بعد أن أعادت انتخابات الشهر الماضي البرلمان للعمل بعد فترة من التعليق.

وقال المسؤولون إن داهال، المعروف باسمه الحركي براشاندا بمعنى “الفظيع” أو “الشرس”، سيأتي على رأس الحكومة الجديدة خلال النصف الأول لفترة مدتها خمس سنوات بدعم من الحزب الماركسي-اللينيني الموحد المعارض وبعض الجماعات الأخرى الأصغر.

وقال تيكا داكال، أحد مساعدي رئيسة نيبال بيديا ديفي بنداري، لرويترز “جرى تعيينه وهو يحظى بدعم أغلبية برلمانية كبيرة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن براشاندا، الذي سيتقلد المنصب بعد شير بهادور ديوبا من حزب المؤتمر النيبالي، سيتنحى في عام 2025، مما يفسح المجال أمام الحزب الماركسي-اللينيني الموحد لتولي زمام الأمور من بعده.

وبعد اجتماع للتحالف الجديد، قال ديف جورونج الأمين العام للحزب الماوي لرويترز “هذا هو الأساس. ولا يزال العمل جاريا لتوزيع باقي المناصب والوزارات الأخرى الرئيسية”.