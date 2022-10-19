تعيين جرانت شابس وزيرا للداخلية في بريطانيا

ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن وزير النقل السابق جرانت شابس عُين وزيرا للداخلية ليحل محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق ، الأربعاء.

استقالة بسبب رسالة بريد إلكتروني

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الأربعاء، إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في “انتهاك تقني” لقواعد الحكومة.

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر “لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل”.

كما قالت برافرمان إن لديها “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

ولم يصدر إعلان رسمي من رئاسة الحكومة البريطانية بشأن استقالة الوزيرة برافرمان.

وتأتي استقالة وزيرة الداخلية بعد ساعات من اعتذار رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس لارتكابها أخطاء، بعد تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها.