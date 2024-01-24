الأربعاء 12 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
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تعيين رئيس الوزراء الكويتي نائبا للأمير حال غيابه

منذ 14 دقيقة
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (رويترز)

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح (رويترز)

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.

وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن “يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد”.

وكان أمير الكويت قد أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد قبِل، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل الذي تولى الحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما.

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