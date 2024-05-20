تعيين علي باقري كني وزيراً للخارجية الإيراني خلفاً لعبد اللهيان

أعلنت الحكومة الإيرانية رسمياً، اليوم الاثنين، تعيين علي باقري كني خلفاً لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي لقى حتفه بتحطم مروحية برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،.

ويذكر أن الدبلوماسي علي باقري البالغ من العمر 57 عاماً، (مواليد أكتوبر 1967) شغل منصب النائب السياسي في الوزارة منذ سبتمبر 2021.

كما شغل سابقا أيضا منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من عام 2007 إلى 2013.

كذلك ترأس الحملة الرئاسية لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية سنة 2013.

وهو نجل محمد باقر باقري، العضو السابق في مجلس الخبراء وابن شقيق محمد رضا مهدوي كني.

وعمل باقري كمفاوض رئيسي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إتمام صفقة إطلاق سراح سجناء أميركيين.

وكان من المتوقع أن يلتقي باقري كني في جنيف يوم الأربعاء المقبل مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، عقب الاجتماع غير المباشر الذي عقد في سلطنة عمان الأسبوع الماضي بين وفد أميركي وإيراني، حسب ما أفاد مراسل “وول ستريت جورنال”.