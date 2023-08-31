تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع خلفا لبن والاس.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن سوناك عيّن شابس خلفا لبن والاس الذي قدم استقالته من منصبه صباح اليوم.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وفق الوكالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن شابس هو شخصية محافظة يبلغ من العمر 54 عامًا ويشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير/ شباط.

وكان بن والاس قد استقال بشكل رسمي اليوم الخميس، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدما أعلن الشهر الماضي عزمه التنحي في التعديل الوزاري المقبل.

رسالة الاستقالة

وكشف “داونينغ ستريت” عن رسالة استقالة رسمية أرسلها والاس إلى سوناك كتب فيها: “انتُخبت نائبًا في العام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة”.

وجدد والاس في رسالته دعمه المستمر للحكومة، لكنه ناشد عدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق وكتب: “عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي”.

أضاف: “أعلم أنك تتفق معي في أننا لا يجب أن نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقًا تقديريًا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه”.

وكان والاس، قد كشف الشهر الفائت عن نيته التنحي بعد أربع سنوات في المنصب، لافتًا إلى أنه سيترك أيضًا دوره كمشرع في البرلمان في الانتخابات المحلية القادمة “سعيًا لفرص جديدة”.