الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع في بريطانيا

منذ 47 دقيقة
غرانت شابس

غرانت شابس

A A A
طباعة المقال

عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، غرانت شابس وزيرا جديدا للدفاع خلفا لبن والاس.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن سوناك عيّن شابس خلفا لبن والاس الذي قدم استقالته من منصبه صباح اليوم.

ويأتي التعيين الجديد ضمن تعديلات وزارية يعتزم سوناك إجراءها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وفق الوكالة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن شابس هو شخصية محافظة يبلغ من العمر 54 عامًا ويشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون منذ فبراير/ شباط.

وكان بن والاس قد استقال بشكل رسمي اليوم الخميس، في رسالة وجهها لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدما أعلن الشهر الماضي عزمه التنحي في التعديل الوزاري المقبل.

رسالة الاستقالة

وكشف “داونينغ ستريت” عن رسالة استقالة رسمية أرسلها والاس إلى سوناك كتب فيها: “انتُخبت نائبًا في العام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة”.

وجدد والاس في رسالته دعمه المستمر للحكومة، لكنه ناشد عدم اللجوء إلى الدفاع لترشيد الإنفاق وكتب: “عادت وزارة الدفاع إلى مسار أن تصبح مرة أخرى من الطراز العالمي مع أشخاص من طراز عالمي”.

أضاف: “أعلم أنك تتفق معي في أننا لا يجب أن نعود لأيام كان ينظر فيها إلى الدفاع باعتباره إنفاقًا تقديريًا للحكومة يتحقق التوفير من خلال تفريغه”.

وكان والاس، قد كشف الشهر الفائت عن نيته التنحي بعد أربع سنوات في المنصب، لافتًا إلى أنه سيترك أيضًا دوره كمشرع في البرلمان في الانتخابات المحلية القادمة “سعيًا لفرص جديدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا
    طلب العفو من ملك تايلاند.. ملياردير ورئيس وزراء سابق يواجه السجن 8 أعوام
    علما كوريا الشمالية وروسيا
    روسيا تسعى لتوطيد علاقاتها مع كوريا الشمالية.. "جارة شديدة الأهمية"
    مؤشر الزلازل
    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

    الأكثر قراءة

    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان