تعيين محمد خليفة مستشاراً للكلية الملكية في بريطانيا

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عُيّن وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة مستشارا للكلية الملكية في بريطانيا للجراحين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تعمل حالياً على إعادة هيكلة الكلية حسب المعايير العالمية.

وعملت اللجنة التابعة للكليّة الملكية بعد عام من الأبحاث والمقابلات على تعيين ممثلين لدول كالصين واليابان وأميركا والشرق الأوسط وبريطانيا وقررت بذلك تعيين البروفيسور خليفة عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا من ضمن عدة مرشحين تقدموا لهذا المنصب وأجروا المقابلات امام اللجنة.

ولدى تعليقه على ذلك، أكّد خليفة أن “الهدف منها العمل على تحديث برامج التعليم وتدريب الأطباء كما تجديد الأبحاث وإتخاذ القرارات الصحية وتطوير التعليم الطبي المستمر وتطوير برامج التدريب والأبحاث وكل ما يتعلق بالصحة العامة”.

وكشف أنه سيعمل “على توحيد الجهود بين الأطباء في الشرق الأوسط وأفريقيا بعمليات الأبحاث والتدريب والحصول على شهادات وضمان التعليم المستمر لهم حول كل جديد في مجال الطب والصحة والحصول على شهادات كفاءة دولية والتي لم تكن تمنحها الكلية الى الأطباء الأجانب لكن ستُعطى لمن يستوفي شروط التدريب والدراسات والتطور بهدف رفع المستوى”.

ولفت الى أن “جائحة كورونا العالمية أظهرت عدم وجود تنسيق طبي بين الدول كافة والتي كانت من الممكن أن توحد الجهود الطبية والكوادر البشرية لتنظيم الوضع بالشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأشار خليفة الى أنه “بمجرد أن تم اختيار شخص من لبنان ليشغر منصباً مماثلاً فهذا بحد ذاته انجازاً خاصة مع وجود دول أكبر وأغنى من لبنان وقادرين على المساهمة مادياً في مشاريع الكلية إلا أن الكفاءة لعبت دوراً مهماً وبالتالي سيكون للبنان دور مهم بهذه الأبحاث والتدريبات”.