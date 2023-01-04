تعيين مدير عام جديد لوزارة المالية الإسرائيلية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، تعيين المحامي شلومي هايسلر مديرا عاما للوزارة.

شغل هايسلر في الفترة الأخيرة منصب رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية، وهو الآن أكبر موظف مدني في الوزارة، ويأتي خلفا لرام بيلينكوف الذي قال أمس الثلاثاء إنه سيتنحى مع تولي الحكومة الجديدة مهامها هذا الأسبوع.

وأول تكليف لسموتريتش وهايسلر هو وضع موازنة الدولة لعام 2023، والتي يجب التصديق عليها في غضون 145 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة أو في آواخر مايو أيار.

وقال سموتريتش “نبدأ العمل على وضع موازنة دولة مسؤولة تتجه نحو التنمية والبنية التحتية… وسنجري سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد لإزالة العقبات ومكافحة المركزية وتعزيز المنافسة ومحركات النمو”.

وذكرت الوزارة أنها تهدف إلى أن تجري الحكومة تصويتا على مشروع الموازنة في منتصف فبراير شباط، وأن يجري البرلمان تصويتا مبدئيا بنهاية مارس آذار، والموافقة النهائية في آواخر مايو أيار.

أضافت الوزارة أنه بناء على طلب سموتريتش، سيظل بيلينكوف في منصبه لبضعة أيام أخرى حتى اكتمال بيع ميناء حيفا.