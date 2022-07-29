تعيين وزيرين جديدين في الحكومة اليمنية بعدن

استبدلت السلطات اليمنية المدعومة من السعودية وزيري الدفاع والنفط في تعديل وزاري في خطوة تقول مصادر سياسية إنها تهدف إلى دعم تماسك مجلس رئاسي جديد والتصدي للفساد وسوء الإدارة.

وتنازل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن السلطة للمجلس في أبريل نيسان مع تحرك السعودية لتعزيز تحالف تقوده ضد جماعة الحوثي التي أطاحت بالحكومة من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

وأصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بيانا بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع، ويرقى إلى رتبة فريق، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط والمعادن. كما أنه عين مانع صالح يسلم بن يمين وزيرا للكهرباء والطاقة وسالم محمد العبودي الحريزي وزيرا للأشغال العامة والطرق.

وتتمركز الحكومة في الجنوب بينما يسيطر الحوثيون إلى حد بعيد على الشمال ومعظم المراكز السكانية الكبيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تضغط فيه الأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة لتمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس آب. كما أنها تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب المستعرة منذ سبع سنوات.

وتسبب الصراع المتعدد الأوجه، الذي تتنافس فيه عدة فصائل على السلطة، في مقتل عشرات الألوف ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.