تعيين وزير مالية طالبان بالإنابة محافظا للبنك المركزي الأفغاني

أعلن متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية الأربعاء تعيين الملا هداية الله بدري، الذي شغل منصب وزير المالية بالإنابة في حكومة طالبان، محافظا للبنك المركزي الأفغاني.

وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم وزارة المالية لرويترز إن بدري تسلم بالفعل منصبه الجديد، وكان بدري قائما بأعمال وزير المالية في حكومة طالبان وأشرف على إعداد الموازنة بعد استعادة الحركة للسلطة في 2021.

وبحسب مسؤولين من طالبان، شغل البدري منصب رئيس اللجنة الاقتصادية للإمارة الإسلامية، وهو الاسم الذي تستخدمه طالبان. وخاضت الحركة تمردا استمر 20 عاما على الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، ويقول المسؤولون إنه خلال تلك المدة أدار معظم عمليات جمع التمويل للحركة.

ولم يتضح حتى الآن سبب تعيين بدري في هذا المنصب أو من سيخلفه في وزارة المالية، وكان المحافظ السابق للبنك المركزي هو الحاج محمد إدريس.

وتراقب واشنطن بعناية التعيينات في البنك المركزي الأفغاني بعدما جمدت المليارات من احتياطيات البنك في الولايات المتحدة وحولت فيما بعد نصف الأموال إلى صندوق ائتماني في سويسرا يشرف عليه أمناء أمريكيون وسويسريون وأفغان.

وتعيين متخصصين من ذوي الخبرة في البنك المركزي بدلا من كبار أعضاء طالبان هو واحد من عدة شروط طرحتها الولايات المتحدة للنظر في السماح للبنك بالوصول إلى تلك الأموال. والهدف من ذلك هو بناء الثقة في أن يكون البنك المركزي بعيدا عن التدخل السياسي.