تغريدة‭ ‬لشرطة بيرو تعلن اعتقال الرئيس

اعتقلت قوات الأمن في بيرو الرئيس بيدرو كاستيلو وفقاً لصور ظهرت في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية على تويتر بعد فترة وجيزة من تصويت الكونجرس بتنحيته عن السلطة.

وكان أصدر رئيس البيرو، مرسوماً يقضي بحل الكونغرس بشكل مؤقت وتشكيل حكومة طوارئ، قبل ساعات من مناقشة البرلمان اقتراح عزل كان من الممكن أن يقيله من رئاسة الدولة.

وكان أعلن رئيس الدولة البيروفية أنه سيحضر جلسة البرلمان بصحبة وزير الخارجية سيزار لاندا، ووزراء العدل فيليكس تشيرو، والتجارة روبرتو سانشيز ومحاميه بنجي إسبينوزا وإدواردو باتشاس.

وقال: “قبل ساعات من مناقشة اقتراح جديد ضدي، أنا هنا للتصديق مرة أخرى على أنني لست فاسداً”، مشيراً إلى أنه في غضون 17 شهراً من إدارته، كان لليمين البرلماني أمر وحيد في جدول أعماله وهو عزله من منصبه، من خلال عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وأضاف أنه سيمارس دفاعه “لأنني أحترم العمليات وليس الانتهاكات التي أنا ضحية لها”، قائلاً إنه ديمقراطياً ويحترم الدستور والمؤسسات والإجراءات القانونية وسيادة القانون وتوازن القوى.