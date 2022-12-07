الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تغريدة‭ ‬لشرطة بيرو تعلن اعتقال الرئيس

منذ ساعة واحدة
شرطة بيرو

شرطة بيرو

A A A
طباعة المقال

اعتقلت قوات الأمن في بيرو الرئيس بيدرو كاستيلو وفقاً لصور ظهرت في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية على تويتر بعد فترة وجيزة من تصويت الكونجرس بتنحيته عن السلطة.

وكان أصدر رئيس البيرو، مرسوماً يقضي بحل الكونغرس بشكل مؤقت وتشكيل حكومة طوارئ، قبل ساعات من مناقشة البرلمان اقتراح عزل كان من الممكن أن يقيله من رئاسة الدولة.

وكان أعلن رئيس الدولة البيروفية أنه سيحضر جلسة البرلمان بصحبة وزير الخارجية سيزار لاندا، ووزراء العدل فيليكس تشيرو، والتجارة روبرتو سانشيز ومحاميه بنجي إسبينوزا وإدواردو باتشاس.

وقال: “قبل ساعات من مناقشة اقتراح جديد ضدي، أنا هنا للتصديق مرة أخرى على أنني لست فاسداً”، مشيراً إلى أنه في غضون 17 شهراً من إدارته، كان لليمين البرلماني أمر وحيد في جدول أعماله وهو عزله من منصبه، من خلال عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وأضاف أنه سيمارس دفاعه “لأنني أحترم العمليات وليس الانتهاكات التي أنا ضحية لها”، قائلاً إنه ديمقراطياً ويحترم الدستور والمؤسسات والإجراءات القانونية وسيادة القانون وتوازن القوى.

    المزيد من أخبار العالم

    مطار إل برات في برشلونة
    فرار مهاجرين من طائرة هبطت اضطرارياً في برشلونة
    وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
    السعودية: التعاون مع الصين ساهم في استقرار سوق النفط
    الدولار
    الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    جبران باسيل
    الطشناك لباسيل... "كش ملك"
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!