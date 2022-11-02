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تغريدة مثيرة للناطق باسم الكرملين: "كأس العالم في مهب الريح"

منذ 34 دقيقة
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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في تغريدة مفاجئة، أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه مع تسارع الأحداث: يبدو أن جهود قطر في تنظيم كأس العالم قطر2022 سوف تذهب في مهب الريح …

ولم يوضح بيسكوف ماذا وراء تلك التغريدة، وعلاقتها بالحرب الدائرة.

وتستضيف قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

وظفرت قطر عام 2010 بحق تنظيم كأس العالم بعد الفوز في اقتراع نظمّته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تضم 22 عضوا.

وتفوّق العرض القطري على عروض تقدمت بها كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان وأستراليا.

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