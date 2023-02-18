تغريم شركة أمريكية 1.5 مليون دولار لتشغيلها أطفالا لتنظيف مصانع

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن شركة كبيرة لسلامة الغذاء دفعت غرامات تبلغ 1.5 مليون دولار بسبب تشغيلها أكثر من 100 طفل في وظائف خطرة في مصانع تعليب اللحوم في ثماني ولايات.

وقالت الإدارة إن شركة بيكرز سانتيشن سمحت بعمل ما لا يقل عن 102 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما في نوبات ليلية واستخدام مواد كيميائية خطرة لتنظيف معدات معالجة اللحوم.

وتتعاقد بيكرز مع شركات تعبئة اللحوم لتقديم خدمات التنظيف في مجازر اللحوم.

يحظر قانون العمل الاتحادي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما العمل في مصانع تعبئة اللحوم ويمنع القصر من العمل بعد الساعة التاسعة مساء في الصيف والسابعة مساء خلال العام الدراسي.

وقالت شركة بيكرز ومقرها ويسكونسن في بيان لها إنها تنتهج سياسة ترفض التغاضي عن تشغيل الأطفال. وقالت الشركة إنها أجرت مراجعة لقوتها العاملة واستعانت بمكتب محاماة لمراجعة سياسات التوظيف بعد أن علمت بتحقيق وزارة العمل.