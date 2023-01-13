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تغريم منظمة ترامب بدفع مبلغ 1.6 مليون دولار بتهمة "الاحتيال الضريبي"

منذ دقيقة واحدة
منظمة ترامب

منظمة ترامب

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حكم قاض في نيويورك (الجمعة 13-1-2023) على شركة العقارات التي تحمل اسم دونالد ترامب بدفع 1.6 مليون دولار كعقوبة جنائية، بعدما أُدينت بالتخطيط للاحتيال على سلطات الضرائب على مدى 15 عاما.

ووقع القاضي خوان ميرتشان بمحكمة مانهاتن الجنائية العقوبة بعدما وجدت هيئة المحلفين شركتين تابعتين لمنظمة ترامب مذنبتين في 17 تهمة جنائية الشهر الماضي.

وحكم ميرتشان يوم الثلاثاء على آلين فايسلبرج، الذي عمل لأسرة ترامب على مدى نصف قرن وكان المدير المالي الأسبق بالشركة، بالسجن خمسة أشهر بعد شهادته كشاهد رئيسي لصالح الادعاء.

وقالت سوزان نيكيلس، وهي واحدة من محامي الدفاع، إن شركة ترامب تخطط للطعن في الحكم. ولم يتهم توجيه الاتهام لأي شخص آخر في القضية.

وما زال مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، الذي بدأ القضية، يجري تحقيقا جنائيا في ممارسات ترامب التجارية.

وقال براج للصحفيين “يغلق الحكم الصادر اليوم، إلى جانب حكم صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، فصلا مهما من تحقيقنا الجاري مع الرئيس السابق وشركاته.. سننتقل الآن إلى الفصل التالي”.

    المصدر :
  • رويترز

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