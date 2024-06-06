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تغيير جذري بالسياسية الدفاعية.. ألمانيا تعتزم شراء فرقاطتين إضافيتين بـ 3.46 مليار دولار

منذ 15 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال مصدر في البرلمان الألماني إن من المتوقع أن تتخذ لجنة الميزانية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل قرارا حول مقترح بشراء فرقاطتين إضافيتين مقابل 3.18 مليار يورو (3.46 مليار دولار).

وتمثل الفرقاطات إف-126 عنصرا أساسيا فيما يعرف “بالتغيير الجذري” في سياسة الدفاع الألمانية التي وضعها المستشار أولاف شولتس.

ومن المتوقع أن تستلم البحرية الألمانية الفرقاطة الأولى من هذا الطراز الجديد عام 2028، والتي ستكون قادرة على ضرب أهداف فوق وتحت المياه.

ووفقا للمصدر، فإنه سيتم تسليم الفرقاطتين الإضافيتين في عامي 2033 و2034.

وتبلغ قيمة البوارج الأربع الأولى نحو 6.2 مليار يورو (6.72 مليار دولار)‭‭‭‭ ‬‬‬‬وسيتم بناؤها في موانئ فولجاست وكيل وهامبورج بالتعاون مع شركة دامن الهولندية لبناء السفن، التي ستكون المقاول العام المسؤول عن تنفيذ المشروع.

وستكون الفرقاطة إف-126، التي يبلغ طولها 166 مترا ووزنها عشرة آلاف طن، أكبر سفينة حربية في البحرية الألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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