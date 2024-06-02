تغيير في الاستراتيجية.. أوبك+ تتجه نحو تعديلات في إنتاج النفط للفترة المقبلة

قالت ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز اليوم الأحد إن ثماني دول في التحالف ستلغي تدريجيا تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول 2024 وسبتمبر أيلول 2025.

ولم يتضح على الفور الجدول الزمني الدقيق لإلغاء التخفيضات الطوعية.

وفي السياق، قالت ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز اليوم الأحد إن التخفيضات الطوعية لأوبك+ البالغة نحو 1.66 مليون برميل يوميا والتي أُعلنت في أبريل نيسان 2023 ستظل قائمة حتى نهاية 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي تلك التخفيضات في نهاية عام 2024.