تفاؤل أمريكي بشأن اجتماع أوبك+ المقبل

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك+ المقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أن ذلك يستند إلى محادثات جرت قبيل اجتماع الثالث من أغسطس آب خلال مناقشات الرئيس جو بايدن الثنائية ومتعددة الأطراف في أثناء زيارته للسعودية لكن “هذه قرارات يتعين على أعضاء أوبك اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية”.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لأكثر من دولارين للبرميل، الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.09 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 108.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.36 دولار أو 2.43 بالمئة إلى 99.62 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.