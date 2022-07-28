الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاؤل أمريكي بشأن اجتماع أوبك+ المقبل

منذ 6 دقائق
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك+ المقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أن ذلك يستند إلى محادثات جرت قبيل اجتماع الثالث من أغسطس آب خلال مناقشات الرئيس جو بايدن الثنائية ومتعددة الأطراف في أثناء زيارته للسعودية لكن “هذه قرارات يتعين على أعضاء أوبك اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية”.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لأكثر من دولارين للبرميل، الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.09 دولار أو 1.96 بالمئة إلى 108.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.36 دولار أو 2.43 بالمئة إلى 99.62 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عبد الفتاح البرهان
البرهان يعتزم تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة الشهر المقبل
كاتدرائية نوتردام
فرنسا.. كاتدرائية نوتردام تتجه لإعادة فتح أبوابها في 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يوفر قدراته لهجوم محتمل ضد الناتو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟