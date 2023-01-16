الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
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تفاؤل أمميّ إزاء تمديد الهدنة في اليمن.. وشكرٌ لجهود السعودية وعُمان

منذ 25 دقيقة
هانز جروندبرج

هانز جروندبرج

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عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الإثنين، عن شعوره بالتفاؤل إزاء الجهود المكثفة الرامية إلى تمديد اتفاق الهدنة، لكنّه شدد على ضرورة السعي إلى عملية شاملة تؤدي إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار.

فقد قال هانز جروندبرج، في إفادة لمجلس الأمن الدولي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقضاء أجل اتفاق الهدنة الأولي، “نشهد تغييرًا محتملًا” في مسار الصراع على الرغم من أن الوضع لا يزال “معقدًا وغير واضح المعالم”.

إذ أُبرم اتفاق الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان، وتم تمديده مرتين، مما كان سببًا في أطول فترة هدوء نسبي، والتي تم الحفاط عليها إلى حد كبير منذ انقضاء أجلها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

هذا وشكر جروندبرج، الذي كان يتحدث من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، السعودية وسلطنة عمان على جهودهما الدبلوماسية، وقال إن المناقشات التي جرت الشهر الماضي طورت “خيارات لحلول مقبولة من الطرفين للقضايا العالقة”.

لكنه نصح بعدم اتباع “نهج جزئي” يركز على الاحتياجات الفردية، قائلًا إن المحادثات بشأن الخطوات قصيرة المدى، يجب أن تأتي في إطار نهج أوسع من أجل حل مستدام للصراع الذي تتنافس فيه أطراف عدة على السلطة.

كما قال مبعوث الأمم المتحدة إنه بالرغم من صمود العناصر الأساسية التي اشتمل عليها الاتفاق الأولي، إلا أن النشاط العسكري المحدود على الخطوط الأمامية و”الإجراءات السياسية والاقتصادية التصعيدية”، يمكن أن تؤدي إلى تجدد أعمال العنف. وسمح الاتفاق بدخول بعض شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وخروج رحلات طيران تجارية من صنعاء.

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