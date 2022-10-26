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تفاؤل أممي بتمديد اتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود

منذ 6 دقائق
روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب

روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب

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قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الأربعاء، إنه “متفائل نسبيا” بأن اتفاقا جرى التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيتم تمديده إلى ما بعد منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وسافر جريفيث إلى موسكو مع ريبيكا جرينسبان المسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن الاتفاق الذي يهدف أيضا إلى تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الاتفاق في إسطنبول في شهر يوليو الماضي اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب، فيما قالت تركيا إنها خطوة أولى صوب تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين كبار مصدري الغذاء في العالم، لكن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط /فبراير أدى إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في ترك 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الصوامع، ومن ثم ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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