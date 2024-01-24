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تفاؤل إزاء أرباح الشركات.. سوق دبي تقود ارتفاع أسواق الخليج

منذ 20 دقيقة
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من أرباح الشركات، فيما قاد مؤشر دبي المكاسب.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 1.8 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 7.7 بالمئة في أكبر مكاسب يومية له منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد إعلانه عن أرباح مشجعة للعام بأكمله.

وكان البنك، وهو أكبر مصرف إسلامي بالإمارات، أعلن أمس الثلاثاء عن زيادة 24 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله إلى 6.80 مليار درهم (1.85 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.

كما رفع البنك مقترح توزيع الأرباح لعام 2023 إلى 45 بالمئة مقابل 30 في 2022.

وأغلق أيضًا سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، على ارتفاع 4.8 بالمئة قبيل إعلان أرباحه.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة بقيادة سهم اتحاد عذيب للاتصالات الذي زاد 1.7 بالمئة، وصعود سهم شركة تأجير السيارات لومي 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أرامكو السعودية 0.2 بالمئة.

واستقر النفط مع تداول خام برنت قرب 80 دولارًا للبرميل، إذ طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار على حزمة التحفيز الاقتصادي الصينية والتوترات الجيوسياسية.

وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.7 بالمئة، لكن سهم مصرف الريان الإسلامي انخفض 3.8 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة ثمانية في المئة في أرباح 2023.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 8.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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