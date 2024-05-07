تفاصيل أمر القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة

كشفت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء أن محكمة في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على جندي أمريكي محتجز في روسيا بتهمة السرقة.

وأضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للمحكمة أن الجندي جوردون بلاك سيظل رهن الاحتجاز حتى الثاني من يوليو تموز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم المحكمة قولها إن “محكمة منطقة بيرفومايسكي في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على الجندي الأمريكي جوردون بلاك… بتهمة السرقة (في القانون الجنائي الروسي)”.

ولم يكشف الجيش الأمريكي عن اسم الجندي رسميا لكنه قال أمس الاثنين إنه أبلغ بأمر القبض عليه.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر هويته، إن الجندي كان متمركزا في كوريا الجنوبية. وقال مسؤول أميركي آخر إن الجندي متهم بسرقة أموال من امرأة.

ووفقا لصحيفة إزفيستيا الروسية اليومية تعرف الجندي على الانترنت على امرأة من ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا وعاش معها بعض الوقت وسرق منها 200 ألف روبل وهو ما يعادل 2196 دولارا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقرير إزفيستيا.