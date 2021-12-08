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تفاصيل أول رحلة خارجية لمستشار ألمانيا الجديد

8 - ديسمبر - 2021
أولاف شولتز

أولاف شولتز

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يعتزم المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، القيام بأول رحلة خارجية، والتي ستكون إلى باريس وبروكسل بعد غد الجمعة.

جاء ذلك في أول بيان رسمي يحمل اسم المستشار شولتز، تلقته “العين الإخبارية” قبل قليل.

وقال البيان “يسافر المستشار الاتحادي أولاف شولتز إلى باريس في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2021، في أول جولة خارجية تشمل أيضا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل”.

وتابع: “في باريس، يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون المستشار الاتحادي شولتز”، مضيفا: “الزيارة الأولى للمستشار شولتز إلى الخارج هي تعبير عن العلاقات الوثيقة والصداقة بين ألمانيا وفرنسا”.

ووفق البيان، من المقرر أن تركز المباحثات على القضايا الثنائية والدولية والأوروبية.

وفي بروكسل، يلتقي شولتز رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وينصب التركيز على التحضير لاجتماعات المجلس الأوروبي في الأسبوع المقبل، وفق البيان.

كما يلتقي المستشار شولتز، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ في بروكسل للتأكيد على أهمية التحالف لأمن ألمانيا وأوروبا والعلاقات عبر الأطلسي.

وظهر اليوم، أدى شولتز اليمين الدستورية أمام البرلمان، مستشارا لألمانيا، ليخلف المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

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