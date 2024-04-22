تفاصيل اتفاقية توريد توقعها العمانية للغاز الطبيعي المسال مع توتال إنرجيز

قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتوتال إنرجيز، إحدى المساهمين فيها، اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الجاري، إنهما وقعتا اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود توتال إنرجيز، التي تمتلك 5.54 بالمئة من الشركة العمانية، بالغاز المسال لمدة عشر سنوات بدءا من 2025.

ووقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة بوتاش التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنويا من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل، كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة شل لتوريد 1.6 مليون طن سنويا اعتبارا من نفس العام.

وأضافت شركة النفط الفرنسية الكبرى إنها اتخذت القرار الاستثماري النهائي فيما يتعلق بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يتولى تشغيل المشروع شركة مشتركة تسمى مرسى للغاز الطبيعي المسال. وتؤول 80 بالمئة من ملكية الشركة إلى توتال إنرجيز، بينما تمتلك شركة النفط العمانية المملوكة للدولة أوكيو الحصة المتبقية.

ومن المتوقع أن تستقبل محطة مرسى للغاز الطبيعي المسال نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، تأتي من حصة الشركة البالغة 33.19 بالمئة في حقل مبروك الشمالي الشرقي بمنطقة الامتياز البرية 10. وبدأ الإنتاج في حقل مبروك في يناير كانون الثاني من العام الماضي، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الشهر الجاري.

وقالت توتال إنرجيز “القرار الاستثماري النهائي سيسمح لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال بتمديد حقوقها في المنطقة 10 حتى انتهاء مدتها في 2050”.

ويتضمن المشروع أيضا إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء صحار بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الأول من 2028، مع التركيز على سوق الوقود البحري. ومن المقرر بناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطة التسييل بالكامل.

وأضافت توتال إنرجيز أنها وصلت مع أوكيو إلى “مرحلة متقدمة من المناقشات للتطوير المشترك لمحفظة تصل إلى 800 ميجاوات، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات الذي سيزود مرسى للغاز الطبيعي المسال”.