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تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين تركيا والإمارات

منذ 16 ساعة
أردوغان ومحمد بن زايد

أردوغان ومحمد بن زايد

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أعلنت تركيا والإمارات، أمس الأربعاء، عن توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا.

وتم توقيع الاتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى التوقيع على الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.

وفيما تفاصيل الاتفاقيات الموقعة:

– مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

– مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي التركي وشركة “ميناء أبوظبي”

– مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي.

– مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي.

– مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبو ظبي وبورصة إسطنبول.

– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي.

– اتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين تركيا والإمارات.

– مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

– مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين تركيا والإمارات.

كذلك أعلنت الإمارات عن تخصيص 10 مليارات دولار من أجل الاستثمار في تركيا، وسيكون ذلك في إطار صندوق سيتم تأسيسه.

وتعليقا على نتائج الزيارة، قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أمس، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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