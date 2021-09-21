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تفاصيل جديدة حول عملية مطاردة الأسيرين كممجي ونفيعات في جنين

21 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2021 9:15 مساءً
تفاصيل جديدة حول مطادرة أسرى جلبوع الفارين

تفاصيل جديدة حول مطادرة أسرى جلبوع الفارين

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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن بعض تفاصيل مطاردة الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، قبل أن يُعاد اعتقالهما في عملية عسكرية خاصة في مدينة جنين فجر الأحد الماضي.

وبحسب ما نقلت قناة كان العبرية عن الأسير كممجي قوله في التحقيق، إنه ورفيقه نفيعات تعرضا لإطلاق النار في منطقة بلفوريا قرب العفولة، حيث كان جنود الاحتلال على مسافة قريبة منهما، لكنهم لم يستطيعوا تحديد مكانهما.

وقرر الأسيران نفيعات وكممجي الانفصال بعد حادثة إطلاق النار عليهما، كما أوردت القناة، وحددا مكانا في جنين للقاء في حال تمكنا من الوصول للمدينة وهو ما حدث بالفعل.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن كممجي وصل قبل نفيعات بوقت قصير إلى جنين، وعلى مدار ثلاثة أيام كانا يحاولان الالتقاء في المكان الذي حدداه خلال وجودهما في الداخل المحتل.

وكانت رواية الأسير كممجي لمحاميه منذر أبو أحمد قد كشفت عن تعرضه إلى إطلاق النار مرتين، الأولى داخل فلسطين 48 قرب العفولة والثانية خلال اجتيازه السلك الفاصل مع جنين.

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