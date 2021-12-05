تفاصيل جديدة حول مخطط تفجير مهرجان خطابي لأردوغان

تحدثت وسائل إعلام تركية مساء السبت، عن إفشال مخطط ”إرهابي“ لتفجير قنبلة في مهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جنوب شرق البلاد.

ونقلت القناة التركية الرسمية على لسان مصدر أمني، أن المخطط كان يستهدف المهرجان الخطابي للرئيس أردوغان في ولاية سيرت، أو حتى اغتيال الرئيس، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن العملية.

من جانبها، كشفت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الشرطة التركية عثرت على قنبلة تحت سيارة ضابط شرطة كان مكلفا بالعمل أثناء لقاء حضره الرئيس رجب طيب أردوغان في شرق البلاد.

وأفادت تقارير بأن القنبلة اكتُشفت في مدينة نصيبين الصغيرة على الحدود السورية التي كان من المقرر أن يقود الضابط سيارته منها مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، حيث مدينة سيرت التي عقد فيها أردوغان مؤتمرا جماهيريا في مكان مفتوح.

وكانت السيارة في مرآب ببيت الضابط في نصيبين. وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم إبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق.

وقال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الشرطة أرجأت الكشف عن المعلومات إلى ما بعد انتهاء لقاء أردوغان الجماهيري لتجنب إثارة الذعر.

وقال الرئيس التركي في كلمته في سيرت إنه يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات التضخم في فترة وجيزة، متعهدا من جديد بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في قيمة الليرة التركية.

وأشاد أردوغان بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب ”العدالة والتنمية“ لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية، على حد قوله.

وأوضح أن ”هذه الخدمات والحملات الديمقراطية نفذت رغما عن الوصاية وداعمي تنظيم ”بي كا كا“ الإرهابي“، على حد وصفه.

وقال إن ”تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل“.

وأضاف: ”لن نسمح إطلاقا بجعل آفة الإرهاب تتسلط مرة أخرى على إخواننا الذين يعيشون في المنطقة“.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 9 مسلحين أكراد تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بالإرهاب، في إطار عملية أمنية مستمرة تطلق عليها السلطات اسم ”أرن شتاء ـ 6“ شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن ”العملية التي تنفذها قوات خاصة من الدرك بريف ولاية تونج إيلي شرقي البلاد، أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين، بينهم 3 مدرجون على اللائحة البرتقالية، واثنان على اللائحة الرمادية للمطلوبين“، على حد وصف البيان.

وبدأت الداخلية التركية سلسلة عمليات ”أرن“ ضد المسلحين الأكراد، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار عملية تقول السلطات إنها مستمرة بهدف تأمين المناطق الشرقية من البلاد من الخطر الذي يسببه هؤلاء المقاتلون على قوات الأمن والجيش التركي.

وأطلق اسم ”أرن“ على تلك العمليات نسبة إلى فتى تركي يدعى ”أرن بلبل“، تقول السلطات إنه لقي مصرعه في عملية شنها مسلحون أتراك في 11 أغسطس/ آب 2017.