تفاصيل جديدة عن اغتيال زاده.. تمت بدون عملاء ونفذها روبوت قاتل

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، “فخري زاده”، مشيرة إلى أن العملية تمت دون وجود عملاء على الأرض.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن العملية نفذها روبوت قاتل قادر على إطلاق 600 طلقة في الدقيقة، مشيرةً إلى أن السلاح، الذي تم استخدامه كان جديد وعالي التقنية ومزود بذكاء اصطناعي وكاميرات متعددة تعمل عبر الأقمار الصناعية.

إلى جانب ذلك، كشفت الصحيفة أنها توصلت إلى معلوماتها من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإيرانيين، بمن فيهم مسؤولان استخباراتيان مطلعان على تفاصيل التخطيط للعملية وتنفيذها.

يشار إلى أن عملية قتل “زادة” جاءت بعد أشهر من عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، “قاسم سليماني” بغارة أمريكية استهدفته بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وتتهم الحكومة الإيرانية الموساد الإسرائيلي بالمسؤولية عن عملية اغتيال “زادة”، مشيرةً إلى أن العملية تمت بتعاون من عنصر سابق بالحرس الثوري الإيراني، والذي غادر البلاد قبل فترة من عملية الاغتيال.

في ذات السياق، أوضحت الصحيفة أنه تم بناء الروبوت ليتناسب مع حجم حوض سيارة بيك آب من طراز زامياد، وكذلك تم تركيب كاميرات في اتجاهات متعددة على الشاحنة لمنح غرفة القيادة صورة كاملة ليس فقط للهدف وتفاصيله الأمنية، ولكن للبيئة المحيطة، موضحةً انه تم تفخيخ الشاحنة بالمواد المتفجرة، حتى يمكن تفجيرها عن بعد وتحويلها لأجزاء صغيرة بعد انتهاء عملية القتل، من أجل إتلاف جميع الأدلة.

كما تم وضع السيارة قرب مفترق طرق وتزويدها بكاميرا مرتبطة بأقمار صناعية ترسل الصور مباشرة إلى مقر قيادة العملية، التي بدأت فجر الجمعة 27 نوفمبر 2020، وكانت الشاحنة التي تحمل المدفع الرشاش متوقفة في شارع الإمام الخميني، حيث وجد المحققون الإيرانيون في وقت لاحق أن كاميرات المراقبة على الطريق تم تعطيلها.

هدف بعيد المنال

وقالت الصحيفة “إنه منذ عام 2004 ، عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية وكالة المخابرات الأجنبية ، الموساد ، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ، كانت الوكالة تنفذ حملة تخريبية وهجمات إلكترونية على منشآت تخصيب الوقود النووي الإيرانية. كما كانت تنتقي بشكل منهجي الخبراء الذين يُعتقد أنهم يقودون برنامج الأسلحة النووية الإيراني”.

وقالت الصحيفة “منذ عام 2007 ، اغتال عملاؤها خمسة علماء نوويين إيرانيين وجرحوا آخر. عمل معظم العلماء بشكل مباشر مع فخري زاده على ما قال مسؤولو المخابرات الإسرائيلية أنه برنامج سري لبناء رأس حربي نووي. كما قتل عملاء إسرائيليون الجنرال الإيراني المسئول عن تطوير الصواريخ و 16 من أفراد فريقه.”