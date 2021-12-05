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تفاصيل زيارة محمد بن سلمان المرتقبة إلى سلطنة عمان

5 - ديسمبر - 2021
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

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كشف الإعلامي العماني، يوسف الهوتي، عن تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان المرتقبة إلى السلطنة، معربا عن ترحيبه بهذه الزيارة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، قال يوسف الهوتي: “مرحبا مليون بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الذي يزور سلطنة عمان يوم الاثنين..سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارا”.

https://twitter.com/YousufAl_Hooti/status/1467120583121018883

وأضاف قائلا: “يتطلع أبناء عمان والسعودية إلى الزيارة المرتقبة لسمو الأمير محمد بن سلمان ولقائه مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة”.

وأكمل: “زيارة الأمير محمد بن سلمان لمسقط تتضمن أيضا بحث الشراكة في مجال الأمن الغذائي وافتتاح أول منفذ حدودي بري مباشر بين عمان والسعودية بطول 800 كيلومتر وهو منفذ الربع الخالي، وأهمية توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات الخليجية”.

 

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