تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية إلى مصر

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل صفقة الأسلحة الضخمة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية لمصر، حيث ستتضمن 12 طائرة نقل عسكري عملاقة وأنظمة دفاع جوي تشمل رادارات عسكرية متطورة طراز “إس بي إس – 48”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن صفقة الأسلحة المحتملة لمصر قيمتها 2.5 مليار دولار (نحو 40 مليار جنيه مصر)، مؤكدة أنها تتوافق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

ما هي طائرات النقل العسكري التي تشملها الصفقة؟

شملت الصفقة المحتملة 12 طائرة نقل عسكري ضخمة طراز “سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز” بقيمة 2.2 مليار دولار (نحو 35 مليار جنيه).

وتستخدم هذه الطائرات في العملاقة في نقل القوات العسكرية أو توفير الإمدادات اللازمة وخدمات الدعم اللوجستي للقوات المحاربة في أي مكان حول العالم بفضل مدى الطائرة الكبير.

يذكر أنه تم عرض نموذج للطائرة “سي – 130 جيه” في معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2021″، الذي استضافته مصر قبل نحو شهرين.

تصنع الطائرة شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وتقول إنها متعددة المهام ويمكنها الوصول إلى الأماكن التي لا تستطيع طائرات أخرى أن تصل إليها.

يمكن للطائرة الهبوط والإقلاع حتى في حالة عدم وجود مدارج مخصصة لها وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تصديرها لأكثر من 20 دولة حول العالم.

تشمل مهام “سي 130 جيه” عمليات النقل العسكري التقليدية ومهام نقل القوات الخاصة، إضافة إلى مهام إعادة التزود بالوقود في الجو.

ما هي أنظمة الدفاع الجوي التي تشملها الصفقة؟

شملت الصفقة أنظمة دفاع جوي لمصر قيمتها 355 مليون دولار (نحو 5.5 مليار جنيه مصر)، بحسب صحيفة الشؤون السياسية والعسكرية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على “تويتر”.

.@StateDept authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS to #Egypt for their purchase of up to 3 SPS-48 Air Defense Radar Systems and related equipment for an estimated cost of $355 million. #FMSUpdate — https://t.co/gwwDSCipfl pic.twitter.com/DZbJ9ZtxKH

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) January 25, 2022