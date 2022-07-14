تفاصيل لقاء بايدن ونتنياهو

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس 14 يوليو 2022، رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وذلك خلال زيارة الأول لإسرائيل.

وقال نتنياهو عقب لقاء بايدن، “لقد أجريت للتو لقاءً دافئًا وممتازًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقد شكرته على الصداقة الشخصية العميقة بيننا والتزامه الثابت حقًا بدولة إسرائيل”.

وأضاف “طلبت من بايدن زيادة العمل وترسيخ القبة الحديدية خلال العملية الأخيرة في غزة ، وقد أكمل المهمة وفعلها”.

وأشار إلى أنه ناقش مع بايدن ضرورة وجود عقوبات اقتصادية كافية ضد إيران، وأن هناك حاجة لخيار عسكري هجومي عليها”.

ووصل الرئيس بايدن أمس، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل رحلة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام، حيث تأمل إدارته أن تعزز هذه الزيارة العلاقات الأمريكية في المنطقة، لكن بعض حلفاء واشنطن قد شككوا في نتائج الرحلة.

قوبلت زيارة بايدن بشكوك عميقة من الفلسطينيين الذين يقولون إن مخاوفهم بشأن قضايا من بينها تقرير المصير وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة نُحِّيَت بفعل محاولة إدخال إسرائيل في ترتيبات أمنية إقليمية مع الدول العربية.

ويقولون أيضا إن واشنطن تقاعست عن الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019.

وقال بايدن، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى “سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني”.

وأضاف “يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة”.

وتابع “لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض”.

لكنه لم يذكر أي تفاصيل ولم يتحدث عن إحياء العملية المتوقفة من أجل التوصل إلى تسوية بين الجانبين.