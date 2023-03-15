تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا مع بلينكن

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأربعاء، بعد استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز العلاقات، إذ يسعى الطرفان إلى إصلاح الأضرار الدبلوماسية التي سببتها حرب تيجراي.

كما اجتمع بلينكن، الذي يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع وزير الخارجية دمقي مكونن. ومن المقرر أن يلتقي أيضا مع زعماء قوات تيجراي، الذين خاضوا قتالا مع الحكومة الاتحادية لعامين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

وسيتوجه بلينكن غدا الخميس إلى النيجر، الواقعة بغرب أفريقيا وتواجه تمردا متزايدا من متشددين إسلاميين.

وكتب أبي على تويتر بعد الاجتماع مع بلينكن “اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين مع التزام بالشراكة”.

وقال بلينكن للصحفيين قبل الاجتماع مع أبي ودمقي إن ثمة أمورا كثيرة يجب فعلها.

وأضاف “أهم أمر تقريبا هو ترسيخ السلام المعلن في الشمال”.

وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية على تويتر أن المباحثات شملت مناقشات حول تشكيل إدارة مؤقتة في تيجراي وسياسة العدالة الانتقالية التي تسعى للمحاسبة وإنصاف ضحايا الحرب.