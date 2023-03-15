الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا مع بلينكن

منذ ساعة واحدة
من زيارة بلينكن إلى إثيوبيا

من زيارة بلينكن إلى إثيوبيا

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأربعاء، بعد استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز العلاقات، إذ يسعى الطرفان إلى إصلاح الأضرار الدبلوماسية التي سببتها حرب تيجراي.

كما اجتمع بلينكن، الذي يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع وزير الخارجية دمقي مكونن. ومن المقرر أن يلتقي أيضا مع زعماء قوات تيجراي، الذين خاضوا قتالا مع الحكومة الاتحادية لعامين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

وسيتوجه بلينكن غدا الخميس إلى النيجر، الواقعة بغرب أفريقيا وتواجه تمردا متزايدا من متشددين إسلاميين.

وكتب أبي على تويتر بعد الاجتماع مع بلينكن “اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين مع التزام بالشراكة”.

وقال بلينكن للصحفيين قبل الاجتماع مع أبي ودمقي إن ثمة أمورا كثيرة يجب فعلها.

وأضاف “أهم أمر تقريبا هو ترسيخ السلام المعلن في الشمال”.

وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية على تويتر أن المباحثات شملت مناقشات حول تشكيل إدارة مؤقتة في تيجراي وسياسة العدالة الانتقالية التي تسعى للمحاسبة وإنصاف ضحايا الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنك سيليكون فالي
الاتحاد الأوروبي: تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي علينا "محدود"
طفلة سورية- أرشيفية
قلق أممي.. أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من نقص الغذاء
أسواق الأسهم الخليجية
تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية

الأكثر قراءة

العاصمة السودانية - الخرطوم
انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
مؤشر زلزال- أرشيفية
خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار
زواج - تعبيرية
بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة