السعودية: ندعم جهود العراق لتعزيز استقرار المنطقة

أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بدور العراق في استقرار المنطقة.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد اليوم الخميس “ندعم كل جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار، ودون الاستقرار لا نستطيع تحقيق الرخاء الذي نسعى إليه”.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بعلاقات المملكة مع العراق، مؤكدا أنها تشهد زخما كبيرا، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي في العراق يخلق فرص عمل كثيرة.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود عن تهنئته للعراق على استضافة كأس “خليجي 25”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن علاقات بغداد مع السعودية تطورت، وقال “إن هناك تعاونا مكثفا مع السعودية حول التبادل التجاري والاستثماري والأمني”.

وقال حسين “ننسق مع الجانب السعودي ضمن إطار منظمة أوبك، ونعمل مع السعودية لتخفيف التوترات في المنطقة”.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن السعودية مستعدة لدعم اقتصاد العراق، وقال “نتطلع للتزود بالكهرباء من المملكة سواء عبر الشبكة السعودية أو الخليجية”.

وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العراق حيث سيلتقي بالرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى لقائه بوزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحسب وسائل إعلام عراقية.