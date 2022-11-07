تفاصيل محادثات رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس المصري

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، الاثنين، إن جورجيا ميلوني ناقشت موضوعات الطاقة وأزمة المناخ والهجرة في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارتها إلى شرم الشيخ من أجل حضور مؤتمر كوب27.

وأثارت ميلوني، التي تولت السلطة الشهر الماضي، خلال المحادثات مسألة حقوق الإنسان وقضية كل من الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني وباتريك زكي، الذي كان يدرس في إيطاليا ويحاكم حاليا في مصر بزعم نشر معلومات كاذبة.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ مقتل ريجيني في القاهرة عام 2016. وتفاقم التوتر بعد إلقاء القبض على زكي في فبراير شباط 2020 خلال قضائه عطلة في موطنه مصر.

وقال مكتب ميلوني في بيان “نوقشت في أثناء الاجتماع موضوعات إمدادات الطاقة والموارد المتجددة وتغير المناخ والهجرة”.

وأضاف “كان الاجتماع فرصة أيضا لرئيسة الوزراء ميلوني لطرح موضوع احترام حقوق الإنسان والتشديد على اهتمام إيطاليا الشديد بقضيتي جوليو ريجيني وباتريك زكي”.

ووجهت إيطاليا الاتهام لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين في اختفاء ومقتل ريجيني. لكن المسؤولين ما زالوا في مصر وتم تعليق محاكمتهم العام الماضي بسبب مخاوف من عدم علمهم بالقضية

من جانيه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ، مجدداً التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخراً.

وأعرب السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة السيدة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.