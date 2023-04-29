تفاصيل مرعبة عن مجزرة تكساس.. قتل نصف العائلة لهذا السبب!

قُتل خمسة أشخاص بينهم طفل في الثامنة من عمره لقوا حتفهم في إطلاق نار عند منزل في كليفلاند بولاية تكساس الأمريكية، السبت، وفقاً لما نقلته قناة إيه.بي.سي نيوز.

وأضافت القناة أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأفادت إيه.بي.سي بأن مسؤولين من مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو تلقوا اتصالا يفيد بمضايقات في كليفلاند في حوالي الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنهم وجدوا لدى وصولهم إلى الموقع عددا من الأشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وقال المكتب للقناة إن المشتبه به رجل مكسيكي تحت تأثير الخمر ومسلح وحر طليق.

ولم يرد مركز شرطة كليفلاند على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن التواصل مع مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو من أجل التعقيب.

وذكر تقرير إيه.بي.سي أن الشرطة لم تفصح عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به لكنها قالت إنهم جميعا من هندوراس.

وعثرت الشرطة في المنزل على ثلاثة أطفال لم يصابوا بطلقات نارية، إذ تم نقلهم إلى مستشفى محلي، فيما كان يوجد في المنزل حوالي 10 أشخاص.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن المجزرة حصلت بعدما طلب الجيران من المتهم أوروبيزا بالتوقف عن إطلاق النار من بندقيته في الفناء الخلفي للمنزل، لأن لديهم أطفالا يحاولون النوم.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو، غريج كابرس إنهم تلقوا، الجمعة، اتصالا حول واقعة إطلاق نار، وعند وصولهم للمكان وجدوا عددا من الأشخاص مصابين بطلقات نارية.

وأوضح أن الرواية التي سمعوها حتى الآن لما حصل إن العائلة جاءت قرب سياج منزل أوروبيزا وطلبت منه التوقف عن إطلاق النار في الفناء، وقالوا له “لدينا طفل صغير يحاول النوم”، حيث كان المتهم يشرب الكحول، ليرد عليهم بأنه سيفعل ما يريد في فناء منزله.

وأشار مكتب الشرطة إلى أنهم يشتبهون بأن مرتكب الجريمة هو فرانسيسكو أوروبيزا (39 عاما)، وهو مسلح ببندقية “AR-15” ولا يزال طليقا حيث يجري البحث عنه.